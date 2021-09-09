عربيتك- النشرة المرورية.. كثافات بالمحور ونصائح باستخدام محور الفريق العصار

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، فى مداخلة ببرنامج "عربيتك" مع الإعلامى معتز عاطف، عبر الراديو 9090، أن محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما لا تزال تعمل بشكل مرضى، عدا بعض قطاعات الطرق الدائرية بسبب الأعمال، مثل مناطق الكونيسة، والمنيب، والأتوستراد، والمحور والمرج.

وأشار صابر، إلى أن الأحجام تنحصر فى المحور، أعلى مناطق ناهيا فى اتجاه ميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج، أما محافظة الجيزة فقد تم تصفية المسافات كافة مع الذروة الصباحية.

وأوضح أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الكثافات بمناطق الخليفة المأمون بسبب توافد الطلاب على مكتب تنسيق عين شمس، وأعلى كوبرى الفنجرى، والحالة العامة مرضية تماما.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

ونوه صابر، باستخدام محور الفريق محمد العصار بطول 18 كيلو، خلال فترات الذروة، حيث يساهم فى تخفيف الأحجام المرورية ويربط الحركة المرورية بين شرق القاهرة وطريق السويس وحتى طريق بنها الحر، ويخدم مناطق شرق القاهرة، مدينة نصر، الأميرية، مصر الجديدة، الزيتون، ابن الحكم، ترعة الإسماعيلية.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذروة الصباحية.