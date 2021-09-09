الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على منحة برنامج تجديد القاطرات

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات، بمبلغ 555 ألفًا و343 يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.





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