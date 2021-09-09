شكرى يبحث مع الصفدى والمالكى آخر تطورات القضية الفلسطينية

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للعمل على إعادة الانخراط فى مسار السلام وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وشدد على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قدما بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الجانبين الأردنى والفلسطينى أعربا عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموى للأراضى الفلسطينية، وكذا لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة.
وتناول اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربى المشترك إذ اتفق الوزراء على الاستمرار فى التشاور ثلاثيا بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.
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