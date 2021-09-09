تأسيس شراكة استراتيجية بين البرلمانيين العربى والبحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى أن البرلمان العربى يولى أهمية كبيرة بتأسيس شراكة استراتيجية مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، لاسيما وأن نصف أعضائه من الدول العربية، فضلا عن وجود العديد من التحديات المشتركة والمصالح المتبادلة التى تحتل اهتمام كبير لدى الجانبين العربى والأوروبى





جاء ذلك خلال لقاء "العسومى" مع الإيطالى جينارو ميليورى رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط والسفير سيرجيو بيازى الأمين العام للبرلمان على هامش القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والى تعقد فى العاصمة النمساوية فيينا. واتفق الجانبان فى نهاية الاجتماع على تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد فى العديد من المجالات، مثل قضايا التنمية المستدامة والهجرة غير المشروعة، كما اتفقا على تعزيز التعاون بشكل مؤسسى فى مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف، فضلا عن التوافق على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة للاتفاق على أسس هذه الشراكة وآليات تنفيذها بين المنظمتين، وأيضا فى إطار الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. من جانبه، استعرض "جينارو" أجندة عمل برلمان البحر الأبيض المتوسط وأولوياته، التى تتقاطع مع أولويات المنطقة العربية، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان العربى فى مجالات العمل المشترك. وأكد السفير سيرجيو بيازى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين ضفتى المتوسط، وتدشين مبادرات جديدة لتطوير التعاون فى العديد من المجالات التى تحقق مصالح مشتركة للطرفين على قدم المساواة.

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