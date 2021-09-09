إنفوجراف.. الدولة تتوسع فى تقديم الدعم لتطوير حياة الفلاح المصرى

جدة - نرمين السيد -

وأبرز التقرير دور الفلاح فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن عدد المشتغلين بنشاط الزراعة يبلغ نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالى المشتغلين، إذ تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثانى من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لـ 14.8% عام 2019/2020، إذ بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.



وأظهر التقرير الدور الذى يلعبه الفلاح ومدى مساهمته فى توفير مخزون استراتيجى من السلع، مشيرا إلى أن مدة تغطية القمح تبلغ 6 أشهر، والزيت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 6.4 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهرا، والفول 2.8 شهر.

وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن.



وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أشار التقرير إلى وصول حجمها لـ 4.6 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، فى حين لا تزال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال للعام الثالث على التوالى، فيما احتلت المراكز الأولى فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون.

هذا ويوجد أكثر من 350 حاصلة زراعية تم تصديرها لأكثر من 150 دولة من دول العالم، كما يوجد أكثر من 38 سوقا تم فتحها آخر ثلاث سنوات منها 11 سوقا ‏تصديريا لـ7 محاصيل تصديرية خلال عام 2020.

وكشف التقرير عن أن ضخ استثمارات عامة فى قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل، مشيرا إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف، حيث وصلت لـ 28.7 مليار جنيه عام 2019 - 2020 مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014 - 2015.



وأوضح التقرير أن المشروعات الزراعية توفر الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان، الذى وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما من المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.

وبالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم للفلاح المصرى، لافتا إلى خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية، إذ تم رفع فئات القروض التى تقدم للمزارعين من البنك الزراعى المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.



وكشف التقرير عن تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة منها دعما بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح، بينما استفاد 328 ألف مزارع من مبادرتى تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن البنك الزراعى المصرى قام بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التى قدمتها الدولة للفلاح.



واستعرض التقرير المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحا أن هناك 56 مشروعا تنمويا زراعيا ممولا من دول ‏ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو ‏14.4 مليار جنيه.

وتتركز هذه المشروعات فى مجالات استصلاح الأراضى، وتأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، ‏وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الرى الحقلى الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق ‏الزراعى، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.



وتطرق التقرير إلى مظاهر التحول الرقمى لخدمة الفلاح، مشيرا إلى أنه تم طباعة 3 ملايين من كارت الفلاح من بينهم 1.2 مليون كارت مزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعى، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، فيما بلغ إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة 5.6 ملايين حيازة، بنسبة مطابقة تصل لـ 98% من إجمالى الحيازات.

كما تم تزويد 5.700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، بالإضافة إلى تدريب 8.100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.



وأشار التقرير إلى جهود رقمنة الخدمات المقدمة من وزارة الزراعة للفلاح والمواطن المصرى، حيث تم رقمنة 3 ملايين ورقة ضمن رقمنة جميع المستندات من أجل التحول لمجتمع رقمى، هذا ولأول مرة يتم إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمى فى القطاع الزراعى، فضلا عن أنه تمت ميكنة 20 خدمة ويجرى ربطها حاليا مع بوابة مصر الرقمية تمهيدا لإطلاقها.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد بدء التجهيز لإطلاق بوابة الزراعة المصرية، لتكون مصدرا لكافة المعلومات الزراعية التى يحتاجها الفلاح، وكذلك تم التنسيق مع شركة إى فاينانس لإطلاق المنصة الزراعية الرقمية، ويمكن أن يستخدمها الفلاح فى بيع منتجاته، وكذلك شراء كافة المستلزمات الزراعية من المصادر الموثوقة.

ومن المقرر تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ومتوقع أن يصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول لنحو مليون مستفيد، بينما متوقع أن يصل عدد المستفيدين من تطبيق شارى خلال العام الأول لنحو 151 ألف مستفيد، على أن يتم الانتهاء منه فى ديسمبر 2021، فيما تم الإطلاق التجريبى لتطبيقى خدمات الحجر الزراعى وتسويق منتجات صغار المزارعين.

وفى يوليو 2021، تم إطلاق منصة "أجرى مصر" كأول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعى.

وقد تم تطويرها بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، علما بوصول عدد المسجلين بالمنصة لـ 150 شركة و70 جمعية.

كما تم إنشاء تطبيق تجريبى لحصر المساحات المنزرعة ‏لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعى وذلك لأول مرة.

وكشف التقرير عن جهود الدولة لدعم الفلاح فى ظل مبادرة "حياة كريمة"، لافتا لدعم الأنشطة الزراعية، حيث من المستهدف إنشاء أكثر من 332 مجمع خدمات زراعية تقدم خدماتها لأكثر من 1.500 قرية خلال المرحلة الأولى للمشروع، كما تم تخصيص 9 مناطق للاستثمار فى الإنتاج الداجنى بقرار رئيس الجمهورية ما ضاعف حجم الاستثمارات بهذا المجال.

كما قدمت الوزارة تدريبا ودعما فنيا لكل من يرغب فى إقامة مشروع مرتبط بالإنتاج الزراعى، حيث وفرت أكثر من 9 مليارات جنيه تمويل لإقامة هذه الأنشطة، استفاد منها أكثر من 362 ألف مواطن.

وبشأن قوافل التحصين ضد الأمراض الوبائية، ذكر التقرير أنه تمت زيادتها من حملتين إلى ثلاث حملات سنويا، حيث تم تحصين ما يزيد عن 17.9 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى تحصين نحو 24.1 مليون طائر بحضانات تربية الطيور، منهم 8.8 ملايين طائر بالتربية المنزلية.

ولأول مرة منذ 14 عاما يتم تغيير الموقف الوبائى للدولة المصرية، حيث تم اعتماد أكثر من 30 منشأة خالية من الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور، علما بأنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية بالفيروس للعام الرابع على التوالى.

وتطرق التقرير إلى جهود دعم المزارعين فى المناطق الحدودية، مشيرا إلى مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين، والذى تم خلاله حفر 6 آبار أعماق، واستصلاح 50 فدانا على كل بئر مجهزة بشبكة للرى بالتنقيط.

وكذلك إقامة 118 صوبة زراعية فى كل من أودية حوضين وأبو سعفة والديف وإمبارك ومحطة مركز بحوث الصحراء بشلاتين، كما تم توزيع 2000 رأس أغنام على صغار المزارعين بمناطق حلايب وأبو رماد وشلاتين.

كما أشار التقرير إلى مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات الهشة بمطروح، حيث تم تنفيذ 8 آبار نشؤ، وجار تجهيز 50 بئرا لعام 2021 /2022، بالإضافة إلى تنفيذ 47 قافلة بيطرية وتحصين نحو 255.7 آلاف رأس من الثروة الحيوانية، وتنفيذ 4 حقول إرشادية بمساحة 8 أفدنة وإنشاء 4 صوب زراعية مع تنفيذ 3 نماذج رى حديث.

وخلال الـ 7 سنوات الماضية تم توزيع 126 طن شعير و14 طن قمح لدعم 4.666 مزارعا وجار الإعداد لموسم 2021 /2022، لتوزيع 50 طن تقاوى شعير جيزة 126، بالإضافة إلى توفير 262.5 آلاف شتلة زيتون لدعم 6.562 مزارعا، وجار التجهيز لدعم المزارعين بعدد 70 ألف شتلة موسم 2021 /2022.

وفى قرى شبه جزيرة سيناء تم تنفيذ 18 تجمعا زراعيا متكاملا منذ عام 2016، وفى الوادى الجديد وصلت قيمة 15 معدة لتعبئة وتصنيع محصول الكينوا لنحو 850 ألف جنيه، وقد تم توزيعها على المزارعين لخدمة 2.500 أسرة ضمن مشروع الكينوا.



وتناول التقرير كذلك الحديث عن تطوير وتحديث منظومة الزراعة والرى، لافتا إلى مشروع تحديث منظومة الرى الحقلى، والذى يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائى وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج، فيما تم إطلاق المنظومة بمليون فدان بالأراضى الجديدة، و3.7 ملايين فدان بالأراضى القديمة.

وأيضا تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارات الزراعة والرى والمالية إضافة إلى البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى، للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وتوفير برنامج تمويلى لمدة 10 سنوات بدون فائدة، مع وجود حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على الانضمام للمنظومة.

وتتمثل أبرز تلك الحوافز فى توفير الدعم الفنى الكامل، بالإضافة إلى تقديم دراسات السوق اللازمة للبنوك لضمان حصول المزارع على أفضل سعر لتطوير الرى بأرضه وتوفير التمويل اللازم لذلك بدون أية فوائد.

وجاء فى التقرير أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، يستهدف إجمالى أطول ترع تصل لـ 20 ألف كم على مرحلتين بإجمالى ميزانية تقديرية تبلغ 80 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تأهيل 2.453 كم من الترع.

ومن بين جهود تطوير وتحديث منظومة الزراعة والرى أيضا، أشار التقرير إلى الزراعة الآلية، حيث تمت تسوية 630 ألف فدان بالليزر منذ عام 2014، بالإضافة إلى زراعة نحو 300 ألف فدان بنظام المصاطب والتسطير خلال عام 2020.



واستعرض التقرير جهود زيادة السعة التخزينية من القمح وتحديث منظومة التقاوى، ففيما يتعلق بتخزين القمح، تمت زيادة عدد الصوامع بنسبة 81.8%، حيث وصلت لـ 80 صومعة عام 2021 مقارنة بـ 44 صومعة عام 2014، كما زادت السعة التخزينية للقمح بنسبة 129.4%، حيث وصلت لـ 3.9 ملايين طن عام 2021 مقارنة بـ 1.7 ملايين طن عام 2014.

وبالنسبة لمشروع إنشاء مستودعات استراتيجية جديدة، أوضح التقرير أنه سيتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذ كل مرحلة فى فترة تتراوح ما بين 18 لـ 24 شهرا من موعد تسليم المواقع للمطورين.

وذكر التقرير أنه تم تحديث منظومة التقاوى بهدف توفير تقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية.

وجاء فى التقرير التغطية الحالية للتقاوى المعتمدة، حيث وصلت نسبة التغطية لأفدنة الذرة لـ 100%، و32.8% لأفدنة الفول البلدى، و19.3% لأفدنة الأرز، بينما وصلت نسبة التغطية لأفدنة القمح لـ 40.9%، علما بأنه تم تخفيض أسعار تقاوى القمح خلال الموسم الزراعى الشتوى عام 2021 بنسبة 20%.

أما عن جهود دعم الإنتاج الحيوانى، فأشار التقرير إلى إجراء تحسين وراثى للسلالات المحلية وحصر الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تم إنشاء 1.500 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية فى القرى بالمحافظات المختلفة، وكذلك تم إجراء حصر ميدانى إلكترونى شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنة بكافة أنشطتها، وذلك للمرة الأولى.



وبالنسبة لمشروع إحياء البتلو، ذكر التقرير وصول حجم المستفيدين منه إلى أكثر من 34 ألف مواطن لتربية وتسمين 372 ألف رأس ماشية، فيما وصل حجم تمويل المشروع حتى الآن لنحو 5.5 مليارات جنيه، وتتمثل مزايا المشروع فى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.

ورصد التقرير الخدمات البيطرية المقدمة خلال 7 سنوات، تم تنفيذ 1.272 قافلة بيطرية فى مختلف محافظات الجمهورية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية، و535.5 ألف من الطيور، وتقديم أكثر من 133.6 ملايين جرعة من لقاحات الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجدري; لوقاية رؤوس الماشية، بالإضافة لنحو 8 ملايين جرعة من لقاح جدرى الأغنام.

كما تم إحلال وتجديد 22 وحدة بيطرية، وتطوير ورفع كفاءة 45 وحدة بيطرية أخرى، وكذلك إضافة 11 وحدة بيطرية خلال عامى 2020 و2021.

وبالنسبة لمراكز تجميع الألبان، ذكر التقرير أنه تم اعتماد قروض لـ 130 مركزا بإجمالى 325 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربيين، بينما تتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى (HACCP)، التى تصل لنحو 50 ألف جنيه، تدعيما للمربى الصغير وفتحا لآفاق التصدير.