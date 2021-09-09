مدير أوبرا رومانا : ضم مسار العائلة المقدسة لبرامج السياحة الدينية للمسارات...

»» عيسي إسكندر : المسار جاهز حاليا لاستقبال السائحين من جميع دول العالم

»» الأب جوناثان : لمصر مكانة دينية وروحية هامة لدي جميع شعوب العالم

رحب الأب " رايمو كيافاريني "مدير اوبرا رومانا بليجريناجيو " مدير مؤسسة أوبرا رومانا " التابعة للفاتيكان والمسؤولة عن تنظيم رحلات الحج الديني في دول العالم المختلفة " بضم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر للبرامج السياحية الدينية التي يتم إعدادها حاليا والتي تشمل كافة المسارات الدينية المعترف بها من جانب الفاتيكان .

وقال دون رايمو خلال لقاءه مع الدكتور عيسي إسكندر رئيس المسار المقدس المصري الايطالي ورئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ، وفي حضور دون جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان : أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد من أهم المسارات الدينية الكبري الجاهزة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم .

وأكد مدير مؤسسة أوبرا رومانا أنه سيقوم قريبا بزيارة إلي مصر علي رأس وفد رفيع المستوي يضم كافة القيادات الدينية والتنفيذية المهتمة بالسياحة الدينية في العالم ، مشيرا إلي أنه سبق أن زار مصر وتشرف خلال الزيارة بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، كما زار عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة خاصة وادي النطرون والكنيسة المعلقة .

من جانبه تطرق الدكتور عيسي إسكندر رئيس المسار المقدس المصري الايطالي خلال اللقاء الي الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة ، مؤكدا علي جاهزية المسار حاليا بعد عمليات التطوير الكبيرة التي تمت لاستقبال السائحين من كافة دولة العالم .

وأشار الدكتور عيسي إسكندر الي أن المسار المقدس المصري الايطالي بذل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة وإتصالات علي أعلي مستوي مع قيادات دينية وتنفيذية في الفاتيكان للترويج لمشروع العائلة المقدسة وعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تنمية نقاط المشروع في المحافظات المصرية .

ولفت إسكندر في هذا الصدد الي النجاح الكبير الذي تحقق بموافقة الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما «كابيتالى» على اعتماد المسار الايطالي المصري المقدس الذي تم تدشينه من خلال التوأمة بين مسار سان نيقولا ومؤسسة «cise egitto» بهدف الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة في إيطاليا وأوربا وبقية دول العالم المختلفة.

ونوه رئيس المسار المقدس المصري الايطالي الي اللقاء الهام الذي جمع البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع وفد من قيادات المسار المقدس ، حيث تشرف الوفد بإستقبال البابا له بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وقال اسكندر " أن الوفد قدم شرحا وافيا بكافة التفاصيل المتعلقة ببروتوكول التعاون مع مسار القديس نيقولا والمردود الايجابي الذي سيعود علي الدولة المصرية في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالترويج لمسار العائلة المقدسة .

وأشار إسكندر الي قيام المسار بالتوقيع على برتوكولات تعاون مع القديس نيقولا ومسار دي لوكا اللذين يعدان من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان .

وأشاد اسكندر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار، وذلك عقب زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام 2017.

كما أشاد إسكندر بالدور الكبير الذي يقوم به السفير هشام بدر سفير مصر في روما وسفارة مصر في الفاتيكان ووزارة السياحة في مصر وكافة الجهات المصرية المعنية في دعم كافة الجهود التي من شأنها الترويج لمسار العائلة المقدسة .

من جانبه أكد الأب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان علي أهمية مكانة مصر الروحية والدينية حيث تم ذكر اسمها في الكتاب المقدس وزارتها وإقامت بها العائلة المقدسة، مشيرا إلي أن مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه علي خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا .

ووجه الأب جوناثان دي ماركو الدعوة للمهتمين بالرحلات الدينية إلي زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر بعد عمليات لتطوير الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد أحد أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.