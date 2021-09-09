أخرهم «الديب» و«عروستي»..أعمال فنية تعرضت لتهمة «النسخ» من الأجانب بعد طرح البرومو

/649365/أخرهم-الديب-وعروستيأعمال-فنية-تعرضت-لتهمة-النسخ-من-الأجانب-بعد-طرح-البرومو

يتعرض عدد كبير من الأعمال الفنية المصرية لتهمة «الإقتباس» من الأعمال الأجنبية المعروفة، ويحكم الجمهور دائما عليها من خلال البرومو التشويقي للعمل دون النظر لفكرة العمل نفسة الذي قد يتناول موضوع مختلف عن الأفلام الأجنبية رغم تشابه البرومو في بعض اللقطات.

ويرصد دوت الخليج أبرز الأعمال الفنية تعرضت لتهمة الأقتباس بعد طرح البرومو

فيلم عروستي لأحمد حاتم وجميلة عوض

أثار البرومو الخاص بفيلم «عروستي» الذي يخوض بطولته الفنانة جميلة عوض بجانب الفنان الشاب أحمد حاتم جدل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرين إلى أنه تم إقتباسة من الفيلم الرومانسي الأجنبي me before you، كل هذا بسبب مشهد ظهر به أحمد حاتم حاملا جارب أصفر في أسود تشابه مع مشهد في العمل الأجنبي.

تشابه مسلسل«الديب» لياسر جلال مع فيلم «The walfman»

وشابه العديد من رواد السوشيال ميديا بين مسلسل «الديب» للفنان ياسر جلال مع فيلم «The walfman» الذي يخوض بطولته النجم العالمي بينيسيو ديل تورو وأنتوني هوبكنز الذي تم انتاجه عام 2010.

اذ كشف الإعلان الدعائي لمسلسل «الديب» عن تحول الفنان ياسر جلال لمستذئب اذ أنه ظهر بشكل مختلف بعدما تخلى عن لحيته تماما، وكان يجلس على كرسي في غرفة مظلمة وفجأة يتحول لون عيناه إلى الأزرق وتتغير معالم جسده ليتحول إلى ذئب، وهو نسخة طبق الأصل لما حدث لبطل فيلم «The walfman» ولكن يتوقع البعض تغير في الأحداث.

أحمد نوتردام وسفاح النساء

ظهر العديد من التشابهات بين فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال، وفيلم "سفاح النساء" لملك الكوميديا فؤاد المهندس مع الفنانة شويكار الذي عرض في 1970، وذلك من خلال مقارنة الاعلان الدعائي لاحمد نوتردام مع قصة فيلم سفاح النساء.

فتدور أحداث فيلم سفاح النساء حول محسن الذي يجسده الفنان فؤاد المهندس، صحفي في مجلة الجريمة والعقاب، يؤمن بالمثل العليا ولكن مدير المجلة يؤمن بنشر الفضائح ومذكرات المجرمين لزيادة انتشار المجلة وزيادة مبيعاتها، يظهر فجأة سفاح خطير يقوم باختطاف وقتل الفتيات الجميلات، يقوم محسن بالاشتراك مع خطيبته التي تجسدها شويكار، في الإدعاء بأنه هو السفاح الذي يبحث عنه الجميع وذلك لكي يلمع اسمه في عالم الصحافة ويتبوء مكانة كبيرة، وكانت الخطة أن يوهم الشرطة بأنه قد قتل خطيبته ودفنها في الحديقة ثم تظهر خطيبته وتعلن براءته.

وتتصاعد الأحداث وتنقلب حياة محسن رأسًا على عقب حيث يقوم السفاح بوضع جثة في الحديقة لكي تثبت التهم على محسن وتتحول الجريمة الوهمية إلى جريمة حقيقية، فيحاول محسن التوصل إلى السفاح الحقيقي وبعد رحلة بحث يصل إليه ويثبت براءته، وهو نفس الشيئ الذي تدور حوله أحداث فيلم أحمد نوتردام بتغير بسيط وإضافة بعد الكوميديا الحديثة.

كوفيد 25 ليوسف الشريف

توصل يوسف الشريف في الحلقة الثانية من مسلسل كوفيد 25 أن سبب انتشار الفيروس الخطير هو النظر المباشر لعين المصاب، وبعد انتهاء الحلقة تداول العديد من متابعي المسلسل التشابه الكبير بين فكرة "كوفيد 25" وفيلم "Bird box" بطولة ساندرا بولوك والذي عرض في عام 2018.

ولكن من خلالالنظر لفكرتين العمل نتوصل إلى أن العامل المشترك بين الفيلم والمسلسل هو وجود ظاهرة تهدد البشرية حلها الوحيد هو تغطيبة العين للوقاية منها.