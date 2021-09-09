/649363/بمشاركة-120-شركة-اتحاد-الغرف-التجارية-يعلن-عن-اطلاق-معرض-أهلا-مدارس-في-منتصف-الشهر-الجاري

أكد المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية علي موافقة رئاسة مجلس الوزارء علي اطلاق معرض اهلا مدارس في الفترة بين ١٦ الي ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

اتحاد الغرف التجارية يعلن عن اطلاق معرض أهلا مدارس

وصرح رئيس الإتحاد، أن عدد الشركات العارضين في القاهرة سيصل هذا العام نحو ٢١٠ شركات مقارنة ب ١٧٥ العام الماضي . وتوقع العربي انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية ، بسبب ارتفاع الطلب علي مستلزمات المدارس، مؤكدا أن التخفيضات ستتراوح بين 20 و 50 %.

دوت الخليج

وأوضح انه قد تم مراعاة عدم تحميل المواطن اي أعباء اضافية للوصول الي مقر المعرض حيث يتم إقامته بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بارض المعارض وهي الأقرب والاسهل للوصول من حيث توافر محطة لمترو الانفاق بما يضمن سهولة الوصول المستهلكين واضاف أن تنظيم المعرض هذا العام سيشمل مجموعة معارض ثابتة ومتنقلة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين .