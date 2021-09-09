مصرع وإصابة 16 شخصًا في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الجديد

/649353/مصرع-وإصابة-16-شخصا-في-إنقلاب-سيارة-ميكروباص-بطريق-أسيوط-الجديد

لقي شخصين مصرعهم وأصيب 14 آخرون، اليوم الخميس، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص«أجرة»، على الطريق الصحراوي الشرقي في مدينة أسيوط الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية والفحص، أن انقلاب سيارة ميكروباص رقم « 6754 ي ق د»، على الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أسيوط الجديدة.

ونتج الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجديدة وأسيوط الجامعي والإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم.