/649356/رشوة-بـ400-ألف-جنية--إحالة-رئيس-حي-مصر-القديمة-و8-آخرين-للجنايات

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة رئيس حي مصر القديمة و8 آخرين للجنايات لاتهامهم بتلقى رشوة 400 ألف جنيه من متعهد قمامة.

أموال دون وجه حق

ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهم الأول تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال دون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تلقي رئيس حي مصر القديمة بالقاهرة رشوة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم الحصول على الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة لتسجيل مكالمات للمتهم تمهيدا وضبطه.

رشوة 400 ألف جنيه

كما أوضحت التحقيقات قيام رئيس الحي بالحصول على رشوة 400 ألف جنيه من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، تم جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بـ المتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وكشفت أيضًا تحريات الرقابة الإدارية، اعتياد رئيس حر مصر القديمة بالقاهرة ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم القبض عليه متلبسًا بتقاضي المبلغ المالي قيمته 400 ألف جنيه من مُتعهد القمامة.