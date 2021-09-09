«حياتي بتنهار..جوزي بيعاني من النرجسية» البلوجر إيفون نبيل تستغيث بالجمهور لإنقاذها

/649359/حياتي-بتنهارجوزي-بيعاني-من-النرجسية-البلوجر-إيفون-نبيل-تستغيث-بالجمهور-لإنقاذها

شغلت البلوجر الشهيرة إيفون نبيل مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت فيديو تستغيث به بالجمهور من زوجها، مشيرة إلى أنه يعاني من النرجسية المفرطة، وحياتها وأولدها أصبحت مهددة بالإنهيار متمنية الإستجابة لطلبها سريعا.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات إيفون نبيل عن زوجها

إيفون نبيل تتستغيث بسبب زوجها

ظهرت إيفون نبيل في فيديو بث مباشر، أوضحت فيه بأنه لم تكن ترغب في عرض هذه التفاصيل على الجمهور بسبب محتواها الإيجابي التي تحرص على تقديمه لكنها انهارت هذه المرة بسبب زوجها الذي سلب منها جميع أجهزة الابتوب والمحمول مشيرة إلى أنها مسجونة في منزلها.

وقالت إيفون نبيل خلال الفيديو: “ مش عارفة أنزل من بيتي، وزوجي طلع آخر حاجة بيسجل مكالمات ما بيني وبينه، هو فيه أمان لحد بيسجل لمراته، انا مش قادرة أسجل من جوه الصالة الفيديو علشان أولادي”.

حياتي بتنهار من 8 سنين وعاوزة أطلع من البيت مع ولادي

وأوضحت إيفون نبيل تفاصيل خلافها مع زوجها، قائلة: “أنا حياتي بتنهار بقالي 8 سنين بتهدد، كنت الأول بشتغل في قناة، قالي ما تنزليش ما تشتغليش علشان الأولاد قولت يمكن عنده حق، قعدت سنين ما بشتغلش، في مشاكل، اتحولت لخدامة في البيت، نظفي فوق التكيف، ومش عارفة ايه، وهي دي كل حاجة بعملها في حياتي فقط”.

وتابعت إيفون: “أنا عاوزة اطلع من البيت وعيالي معايه، ارجوكم بلغوا أي حد مسؤول، لأنه مطلع رقم سفارة يسفرهم، خليهم في حضني، أنا دلوقتي محبوسة في بيتي مش عارفة أخرج منه، وما معييش حد غير ربنا، أنا أبوي ميت، هو شغال في جهات كبيرة، وعارفة إنهم عمرهم ما هيقفوا معاه في الشر، لكن بتوجه لكل جه كبيرة، أرجوكم حد ينقذني، أنا آخر جاحة كتبتها قبل الفيديو ادعولي، خلاص من قادرة، 8 سنين بيهد فيا، بيقولي انا ست فاشلة بكل المقايس”.

جوزي بيعاني من النرجسية

واستكملت إيفون حديها: “قرأت عن النرجسية، وعرفت إنه شخص نرجسي، ورحت لدكتور وعرفت إنه عنده مشكلة، مشكلة النرجسية مش بتتحل، هو غير كل حاجة عني، انقذوني، حياتي بتبوظ، عاوزة اطلع انا وعيالي، تعبت، شخص بيتلون، هتبقي حياتنا كويسة، لكن يرجع يقول انت متخلفة هتعري عيالك، انت حاجة بيئة وقليلة، متسئلة: “انت شايفين كدا”.

إيفون نبيل: أنقذوني

واختتمت إيفوم نبيل الفيديو: “بقالي 8 سنين بتعذب في ذل، كل النناس بتقولي بحبك، وهو: انت مكروهة، وكل الناس انت ناجحة، وهو: انت فاشلة، ربنا عوضني بالفيدوهات ليكم عن الشغل وأنا قادرة في البيت، لكن ليه عاوز تمنع عني دعم نفسي، يقول لي: دا وهم وفيك وناس وراء شاشات، عاوزة انفصل عنه وابعد، بخلع او طلاق عاوزة اربي عيالي وبس، عارفة إنه ممكن يشيل اللايف في أي وقت،و ربنا يسامحه على اللي بيعموا فيه، حد يغتني يا ناس حد ينقذني حقيقي حياتي بتنهار .. انا مش عارفه اتصرف أنقذوني”.

الجدير بالذكر أنه تفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور مشيرين إلى ضرورة توجها إلى أقرب قسم شرطة والإستعانة بها في محنتها، وقام بعضهم بمشاركة البث الخاص بها ليصل لأكبر عدد من الجمهور حتى أصبحت إيفون نبيل ومشكلتها تريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

الشرطة تستجيب لإيفون نبيل

وبعد الفيديو بساعات قليلة، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنها تحركت واتخذت إجراءاتها القانوينة حيال الواقعة، في استجابة سريعة منها تجاه الفيديو والاستغاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما جاء فيه، ولا تزال التحقيقات والتحريات مستمرة.