/649360/خاص-جنش-يجتمع-برئيس-الزمالك-اليوم-لحسم-مصيره

يعقد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي لحسم مصيره مع القلعة البيضاء سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بصورة نهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الحارس والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب رفض الحارس الجلوس بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا في الدور الثاني للدوري واعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء مما دفع المدرب لاستبعاده لنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يشرح جنش لرئيس الزمالك التفاصيل الخاصة بأزمته مع كارتيرون وسيناقش موقفه من الاستمرار مع الفريق مع عدمه في الموسم الجديد.

وتلقى الحارس الدولي عروضا من أندية محلية في الفترة الماضية ولكن جنش قرر تأجيل دراسة العروض التي تلقاها لحين انتهاء جلسته مع حسين لبيب.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حصول الجميع على لقاح كورونا في إطار خطة الجهاز الطبي التي يطبقها للتعامل مع فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الحديث مع الإدارة بشأن ضم مهاجم أجنبي جديد في الفترة الحالية.

أتي ذلك ترقبا لسير المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز ظهير الترجي السابق وعودة محمد أوناجم لاعب الفريق الذي انتهت إعارته للوداد، خاصة وأنه في حالة عودة الثنائي فلن يتواجد مكان لضم أي لاعب أجنبي في ظل تواجد بن شرقي والمثلوثي والجزيري.