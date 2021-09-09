حنفي جبالي: ندعم القضية القبرصية ونساند جهود التوصل إلى تسوية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة

/649361/حنفي-جبالي-ندعم-القضية-القبرصية-ونساند-جهود-التوصل-إلى-تسوية-وفقا-لقرارات-الأمم-المتحدة

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع أنيتا ديميتريو ‏رئيسة مجلس النواب القبرصي، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الخامس لرؤساء ‏البرلمانات فى فيينا النمسا. ‏

‏وخلال اللقاء أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مصر وقبرص تربطهما علاقات ‏صداقة تاريخية، قائمة على الود والاحترام المتبادل، مؤكداً حرص مصر على دفع ‏العلاقات بين البلدين لمستوى استراتيجي، الأمر الذى يتجلى فى ترفيع الإطار العام ‏للعلاقات الثنائية إلى لجنة حكومية عليا على مستوى الرئيسين، ووجود رغبة سياسية ‏مشتركة لتفعيل وتطوير مشروعات التعاون القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون بين ‏البلدين. ‏

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة ‏خاصةً فى إطار "منتدى غاز شرق المتوسط"، داعياً إلى فتح أفاق جديدة للتعاون بين ‏الجانبين لتعظيم الاستفادة من ثرواتهما الطبيعية، بما يعود بالنفع والمصلحة على ‏الشعبين الصديقين. ‏

وفى ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على استمرار الدعم المصرى ‏لقبرص فيما يتعلق بالقضية القبرصية ومساندة جهود التوصل إلى تسوية لتلك القضية ‏وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما ثمن الدور الذى تقوم به قبرص داخل ‏الاتحاد الأوروبى لدعم المواقف المصرية، وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد، باعتبار مصر ‏شريكاً استراتيجياً فى جنوب المتوسط ،والشرق الأوسط يقوم بدور حيوى فى تحقيق ‏الاستقرار الإقليمى، داعياً الجانب القبرصي إلى تعزيز التعاون فى المجال البرلمانى ‏وتنسيق المواقف والرؤى حول القضايا والشواغل محل الاهتمام المشترك فى المحافل ‏الإقليمية والدولية. ‏

‏وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي عرضاً موجزاً لما بذلته مصر من جهود مضنية فى ‏موضوعات الهجرة غير الشرعية والإرهاب ،مؤكداً التزام مصر بمساندة ودعم كافة ‏القضايا التى تهتم بها قبرص وتحمي وتصون أمنها القومى. ‏

‏من جانبها، أكدت السيدة رئيسة مجلس النواب القبرصي حرصها على مواصلة ودفع ‏العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما يتسق مع الشراكة الاستراتيجية بينهما، مؤكدةً ‏حرص قبرص على تعزيز التعاون والاستثمارات فى مصر فى المجالات كافة خاصةً ‏الاقتصادية وتقديم أطر جديدة للتعاون وإزالة كافة المعوقات أمامها. ‏

‏كما أشارت إلى اعتزاز قبرص بالمواقف المصرية الداعمة لها فى مختلف القضايا ‏والملفات. ‏