فيوتشر يضم ثنائي دجلة.. تفاصيل

نجح مسؤولو نادي فيوتشر في التعاقد مع ثنائي وادي دجلة محمود مرعي مدافع الفريق وزميله المهاجم أحمد عاطف مقابل 27 مليون جنيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحسم مسؤولو فيوتشر الصفقة بضم محمود مرعي مقابل 7 ملايين جنيها، في حين تمت صفقة أحمد عاطف على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 3 ملايين جنيها، مع نية البيع مقابل 17 مليون جنيه.

وكان بيراميدز يسعى لضم الثنائي في الفترة الحالية إلا أن فيوتشر نجح في حسم الصفقة بصورة رسميه.

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، التعاقده مع المدافع رامي صبري لمدة 4 سنوات قادماً من نادي إنبي.

أعلن نادى فاركو تعاقده مع عبد الله بكرى مدافع نادى بيراميدز السابق لمدة 4 مواسم بطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، التعاقد مع محمودة حمادة لاعب بيراميدز، حتي موسم 2025.

وبات حمادة 27 عاما سابع لاعب ينضم لفاركو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادى فاركو تعاقده مع عبد الله بكرى مدافع نادى بيراميدز السابق لمدة 4 مواسم بطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عاطف حنفي خلال تصريحات تلفزيونية: " منذ صعود فاركو للدوري الممتاز ، أنتشرت بعض الأخبار والشائعات ورصد النادي 500 مليون جنيه للتعاقدات، بالتأكيد نريد البقاء في الدوري ، والفريق تابع لشركة كبيرة وقوية في سزق التعاقدات المصري، لكن الكثير من تلك الأخبار غير صحيحة".

وتابع حنفي:" مازالنا غير قادرين على حسم الأمور في التعاقدات بسبب عدم معرفة نهاية الدوري ، وكيفية العمل للموسم الجديد ، وكيفية ضم لاعبين من عدمه".

مجدي عبدالعاطي يكشف موقف الفريق في الدوري الممتاز

على جانب أخر أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو بالقسم الثاني للدوري المصري، في مداخلة هاتفية مع دوت الخليج لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأهلي، أن النادي يستحق الصعود بعد تعب وكلل كبير من لاعبي الفريق.

وحقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.