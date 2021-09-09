«أغنية أه يالليل السبب»..جابر القرموطي يكشف تعرضه للسرقة بشكل كوميدي

/649370/أغنية-أه-يالليل-السببجابر-القرموطي-يكشف-تعرضه-للسرقة-بشكل-كوميدي

كشف الإعلامي جابر القرموطي عن تعرضه للسرقة بشكل كوميدي ساخر من قبل أحد سواقي “التاكسي”، بعد أن نجح في كسب ثقته بأغنية “أه يالليل”.

دوت الخليج يرصد تعرض جابر القرموطي للسرقة

القرموطي يكشف تعرضه للسرقة

قال القرموطي من خلال فيديو بثه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “الراجل رحب فيا في البداية، وفتحلي الشبابيك، ومشغلي أغنية أه ياليل، وقام معلي الأغنية، وقالي اي رأيك ياباشا إحنا أهم حاجة عندنا مصلحة الزبون، وبعد كده جم اتنين بموتسكلين واحد بيسأل السواق وواحد بيسألني، وجه تالت سحب مني الشنطة والموبايل، وحلفت ان السواق كان معاهم”.

جابر القرموطي يدخل عالم الغناء

يذكر أن الإعلامي جابر القرموطي، اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى عالم الغناء بطريقة الراب وطرح الإعلامي جابر القرموطي، مؤخرا أولى أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي" وذلك بعد قراره بالاتجاه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، وأغنية "مدرستي" من كلمات "مايكل سمير"، وتوزيع "إبراهيم أحمد" وغناها بطريقة الراب، ويشارك جابر القرموطي في الغناء، "حبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال"، كما قامت بتجسيد دور الأم داخل الكليب الفنانة "بثينة يوسف".

كما طرح الإعلامي جابر القرموطى أغنية "ست فوق الأربعين" وشاركته في الغناء ميادة نصرى، وذلك في أول تجربة له في عالم الغناء، من كلمات فادى أشرف ومحمد السيد.

سبب طرح أعنية ست فوق الأربعين

أغنية «ست فوق الأربعين» كانت لوجود سجال بين السيدات والرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سبب وفكرة الأغنية، اذ أن الأغنية أثبتت أن سيدات فوق الأربعين أرق وأفضل، مشيرً إلى أنه وبعد 10 أيام ستنضم مذيعة للغناء معه.