حماة الوطن: حياة كريمة أكبر هدية قدمها الرئيس للفلاح المصرى

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجموع فلاحى ومزارعى مصر فى جميع أرجائها بمناسبة العيد الـ 69 للفلاح المصرى، باعتباره اليوم الذى شهد صدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.





وأكد حزب حماة الوطن، وفقا لبيان صحفى، أن الفلاح هو عصب الاقتصاد الزراعى، وبفضل دوره لم ولن يعانى الشعب المصرى من نقص أى سلع أو أزمات فى توفير الغذاء فى فترة جائحة كورونا، وأن هذا الاحتفال يأتى تكريماً له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى، وعرفاناً بفضله فى توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

شدد الحزب، على أن القطاع الزراعى شهد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورًا كبيرًا، فى إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام، الذى يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومى المصرى، وأن الدولة تحرص على تحسين القطاع الزراعى وأحوال الفلاح المصرى الذى يقوم بدور حيوى فى عملية التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التى أعطى الرئيس السيسى لها أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد؛ لتأمين غذاء المصريين، والدفع بعجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وأشار الحزب إلى أن القطاع الزراعى شهد أيضاً تطوراً كبيراً بتنفيذ مشروع تنمية الثروة الحيوانية ومشروع إحياء البتلو، وتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الاستزراع السمكى فى شرق بورسعيد وقناة السويس وغليون، ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومى لإنتاج التقاوى، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع كارت الفلاح، وغيرها، من المشروعات التى ساهمت فى النهوض بالقطاع الزراعى فى مصر.

وأضاف الحزب، أن مبادرة حياة كريمة هى أكبر هدية قدمها الرئيس إلى الفلاح المصرى التى غيرت وجه القرى والنجوع، وانتصرت للريف المصرى بعد سنوات كبيره من المعاناة والتهميش والإهمال.