عاجل.. السيسى: مصر الأهرامات وقناة السويس مدينة لجهد وعرق ملايين الفلاحين

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصرى فى يوم عيده، الذى نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.
وتابع: وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالى كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.
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