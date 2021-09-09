صور.. وزير الأوقاف فى افتتاح القمة العالمية لمواجهة الإرهاب

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جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية بفيينا، وفلاديمير بورنوكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورئيس البرلمان الدولى ورئيس البرلمان العربى ورئيس الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية وسكرتيرها العام، ورئيس البرلمان النمساوى، وعدد من رؤساء البرلمانات الدولية ونوابهم، والسفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، ولفيف من أعضاء البرلمان الدولى والبرلمانات الإقليمية من مختلف دول العالم.
وأكد الجميع على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، وخصوصا الفكرية والثقافية والبرلمانية ومبادرات الرعاية الاجتماعية فى مكافحة الإرهاب.
وسيلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم كلمة مهمة أمام القمة عن أفضل السبل والممارسات فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
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