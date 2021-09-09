البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء ومارجرجس بإيبارشية البحيرة

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم القمص يحنس كاما زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالهوكارية، وادى النطرون وكنيسة الشهيد مارجرجس بسوسنة الوادى، وادى النطرون التابعتين لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن عمر قارب 57 عاما بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من 25 عاما.





ومن المقرر أن يصلى الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية صلوات تجنيزه فى الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس بكنيسته بالهوكارية. ولد القمص يحنس باسم نعيم زكى جرجس يوم 10 أكتوبر 1964 بقرية الجرايسة، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة وحصل على دبلوم التجـارة عام 1985 ثم بكالوريوس العلوم اللاهوتية من كلية القديس البابا أثناسيوس الرسولى بدمنهور، وسيم كاهنا فى 25 فبراير 1996 ونال رتبة القمصية فى 16 أغسطس 2015. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص يحنس كاما زكى، ويلتمس عزاءً سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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