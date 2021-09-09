دوت الخليج ينشر أسماء ضحايا ومصابين حادث أسيوط

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 16 شخًا في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط

وكانت تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من المواطنين بانقلاب سيارة ميكروباص «أجرة» ووجود مصابين 16شخصًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ9 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص، أتضح انقلاب سيارة ميكروباص رقم « 6754 ي ق د»، على الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أسيوط الجديدة.

الضحايا

ونتج الحادث عن مصرع «مادونا.هـ.خ» 20 عامًا، و«رانيا.ع» 18عامًا، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة العامة.

المصابين

كما أصيب في الحادث:«مارينا.ش.ر»17 عامًا، وشقيقتها «مادونا» 17 عامًا، و«مرنا.ش.ف» 30 عامًا، و«دميانة.ع.س» 15 عامًا، و«نرمين.س.ث» 16 عامًا، و«بوستينا.هـ.خ» 17 عامًا، و«مادونا.ظ.ع» 16عامًا، و«جوستينا.ظ.ف» 16عامًا.

كما أصيبت« ايناس.ع.ب» 14عامًا، و«رشا.م.غ» 35 عامًا، و«امل.ح.م» 28 عامًا، و«ديانا.س.ب» 17 عامًا، وشخصين مجهولا الهوية.

وجميعهم مقيمون قرية الحمام بمركز أبنوب، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجديدة وأسيوط الجامعي والإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم.