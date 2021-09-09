/649371/منتخب-إيطاليا-يتفوق-على-انجلترا-وألمانيا-في-تصفيات-كأس-العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2022 العديد من الأرقام والإحصائيات على كافة المستويات القارية لعل أبرزها تصفيات قارة أوروبا والتي تأتي منتخبات إيطاليا وانجلترا وألمانيا على رأس تلك تلك الفرق.

ويستعرض تحيا مصر بعض إحصائيات إيطاليا وانجلترا والمانيا خلال خوض منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وخلال فترة التوقف الدولي على كافة المستويات.

أنهى منتخب إيطاليا الشوط الأول متفوقا برباعية نظيفة، سجلها مويس كين هدفين، إدجاراس أوتكوس بالخطأ فى مرماه وجياكومو راسبادورى فى الدقائق 11، 14، 24 و 29.

وذكرت "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن المنتخب الإيطالي سجل 4 أهداف خلال 30 دقيقة فى شباك المنتخب الليتوانى للمرة الأولى فى تاريخه.

واجه المنتخبين في 7 مباريات من قبل، نجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما خيم التعادل بينهم على مباراتين، ولم يسبق لمنتخب ليتوانيا تحقيق الفوز أمام المنتخب الإيطالي سابقاً.

ولم يخسر منتخب إيطاليا في آخر 36 مباراة دولية ليصبح أكثر منتخب لعب مباريات في التاريخ دون خسارة، وتفوقت إيطاليا على البرازيل وإسبانيا الذين لعبوا 35 مباراة على التوالي دون خسارة بفارق عدد مباريات عن بلجيكا.

يذكر أن المنتخب الإيطالي أستطاع إقصاء المنتخب البلجيكي من منافسات الأمم الأوروبية قبل أن يتوج رفاق بوفون باليورو.

وفى الشوط الثانى أضاف جيوفانى دى لورينزو خامس أهداف الأزورى فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

منتخب انجلترا

بتلك النتيجة يحافظ المنتخب الإنجليزي على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة، بينما تراجع المنتخب البولندى للمركز الثالث برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن منتخب ألبانيا الوصيف.

مباراة ألمانيا وأيسلندا

وافتتح سيرج جنابري التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ثم أضاف أنتونيو روديجير الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 56 وسجل تيمو فيرنر الهدف الرابع في الدقيق 90 من عمر المباراة.

وكان منتخب ألمانيا قد فاز أمام ليشتنشتاين في الجولة الرابعة بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر الفوز أمام أرمينيا بسداسية مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.