«حاول اغتصاب ابنتهم».. حبس أسرة قتلت شخصًا في النزهة

/649373/حاول-اغتصاب-ابنتهم-حبس-أسرة-قتلت-شخصا-في-النزهة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم ، حبس أسرة مكونة من ربةمنزل وزوجها وابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شخص وتقطيع جسده لعدة أشلاء بسبب محاولته الاعتداء جنسيًا على ابنتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس أسرة كاملة في النزهة بتهمة قتل شاب

صندق قمامة

كان قسم شرطة النزهة برئاسة المقدم محمد جهاد، إشارة من شرطة النجدة مفاده وجود بلاغ من المواطنين بوجود كرتونة بجوار صندق قمامة تخرج منها رائحة كريهة بمنطقة الألف مسكن، وعندما فتحوها عثروا على أشلاء آدمية عبارة عن ساقين ويدين.

وانتقل على الفور رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأشلاء عبارة عن «ساقين وقدمين بشرية لذكر»، وبإجراء التحريات وتفريغ جميع الكاميرات المراقبة على مدار عدة أسابيع، أتضح أن من قام بإلقاء الكرتونة بجوار صندق القمامة سيدة، وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية الشاب، وأتضح أنه يقيم بمفرده في شقة في منطقة الزيتون.

تتبع هروب المتهمة

وبتتبع مسار هروب المتهمة، أتضح أنها مقيمة في النزهة، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليها، وأتضح أنها متزوجة ولديها ابن وابنة، وان ابنتها على علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن القتيل كان يحاول التقرب من نجلتها والتعدي عليها جنسيًا، وعندما اكتشفت المتهمة الواقعة اتفقت مع زوجها وابنها على قتله، وقامت باستدراجه لشقتها ثم تعدت عليه بقطعة خشبية على رأسه وقامت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه وإلقاء الجثة بعدة مناطق وتم ضبط باقى المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.