/649375/السبت-القادم-ننشر-أماكن-التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-بجامعة-الأزهر

تبدأ جامعة الأزهر، السبت المقبل، تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا.

أماكن التطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الأزهر

وأوضحت جامعة الأزهر أن الحصول على التطعيم مشروط بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، لافتا إلى أن تناول التطعيم يتطلب، وجود بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها إضافة لتسجيل البيانات عبر موقع وزارة الصحة.

دوت الخليج

وحددت الجامعة جميع نقاط تلقى اللقاح، والتي جاءت كالآتي:

فرع الجامعة بالدراسة :

- مستشفى الطلبة الجامعى

- كلية اللغة العربية

فرع الجامعة بمدينة نصر:

- مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

- الإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

- كلية التربية بنين

- مقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم

فرع البنات

- الإدارة الطبية لفرع البنات بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة

- كلية طب الأسنان بنات

- قاعة كلية الصيدلة بنات

- كلية التجارة بنات

- مقر المركز الطبي بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

كانت جامعة الأزهر، قالت إنه تماشيًا مع خطة الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات المصرية، تبدأ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خطة تطعيم شاملة بلقاح كورونا في جميع قطاعاتها ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالأزهر.

وأشار إلى أنَّ الطاقة الاستيعابية لنقاط التطعيم تصل إلى 300 فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع.