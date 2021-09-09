درة تحتفل بتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية «غالية»

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تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر» التي تعرض على فضائيات cbc.

دوت الخليج يرصد احتفال درة بتصدر تريند تويتر

درة تتصدر تريند تويتر

احتفلت درة، بتصدر المسلسل التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

درة تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها

وظهرت درة متألقة بإطلالة صيفية مميزة وهي بنطلون جينس وبلوزه باللون البيبي بلو، مع رابطةرأس باللون البيبي بلو والأصفر.

واعتمدت الفنانة التونسية درة في إطلالاتها على أن يكون شعرها منسدلًا على كتفيها، مع نظارة شمسية باللون البني الغامق.

درة تناقش الزواج عبر الأنترنت

تناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع