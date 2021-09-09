/649378/استقرار-في-اسعار-الدواجن-والبيض-في-السوق-المصري

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن والبيض خلال اليومين الحاليين، مؤكدا أن سعر الفراخ البيضاء 24 جنيها في المزرعة، و 28 جنيها للكيلو في السوق.

دوت الخليج

استقرار في اسعار الدواجن والبيض في السوق المصري

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن سعر البيض الأبيض في المزرعة 41 جنيها، و يتراوح سعره في السوق بين 45 و 46 جنيها للمستهلك، مشيرا أن سعر البيض الأحمر في المزرعة 41 جنيها للكيلو، وسعره في السوق يتراوح بين 43 و 48 جنيها للكرتونة الواحدة.

وشهد سوق الدواجن امس الأربعاء ارتفاعا في أسعار الدواجن البيضاء والبيض الأبيض وفقا للأسعار الرسمية والتوريدات الأخيرة من المزارع.

جدير بالذكر أن المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، قد اكد علي موافقة رئاسة مجلس الوزارء علي اطلاق معرض اهلا مدارس في الفترة بين ١٦ الي ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

اتحاد الغرف التجارية يعلن عن اطلاق معرض أهلا مدارس

وصرح رئيس الإتحاد، أن عدد الشركات العارضين في القاهرة سيصل هذا العام نحو ٢١٠ شركات مقارنة ب ١٧٥ العام الماضي . وتوقع العربي انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية ، بسبب ارتفاع الطلب علي مستلزمات المدارس، مؤكدا أن التخفيضات ستتراوح بين 20 و 50 %.