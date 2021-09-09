سلبية مسحة يد الزمالك استعدادا للسوبر الإفريقي

/649379/سلبية-مسحة-يد-الزمالك-استعدادا-للسوبر-الافريقي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق استعدادا لمواجهة السوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

وأستقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على طاقم تحكيم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في كرة اليد على طاقم تحكيم تونسي بقيادة سمير مخلوف وسمير كريشان والمقرر إنطلاقها في القاهرة.

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنطلق المباراة بين الأهلي والزمالك والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بإعتبار المارد الأحمر بطل كأس الكؤوس والزمالك حاصد لقب دوري الأبطال.

مشوار الأهلي حتى كأس السوبر

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

بعثة النادي الأهلي قبل السوبر الإفريقي

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف