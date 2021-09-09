/649380/وحشتينا-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-في-رسالة-جديدة-لشقيقته

اعتاد وائل عبد العزيز على مخاطبة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة بشكل مستمر، بعد أن طال غيابها على الساحة بسبب تعرضها لأزمة صحية مفجأة دخلت على إثرها إحدى المستشفيات داخل مصر ثم انتقلت إلى سويسرا لإستكمال رحلة علاجها هناك.

دوت الخليج يرصد رسالة وائل عبد العزيز لشقيقته

نشر وائل عبد العزيز صورة تجمعه بشقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: :والله وحشتينا”، وبادله الجمهور بالتأييد من خلال التعليقات، قائلين: “دي حقيقة والله”.

أخر تطوارت الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

هذا وكان قد أكد وائل عبد العزيز خلال برنامج «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر» للإعلامي عمرو أديب، سفر العوضي لياسمين عبد العزيز ليساندها في محنتها بسويسرا، فقال: “ياسمين كويسة الحمد لله وحالتها مستقرة، وأحمد سافر لها فعلًا، هي تعبت كتير في الفترة الماضية، ومحتاجة وقت تتعافى فيه، والحمد لله الدكاترة طمنونا على صحتها”.

وتابع: “بقول للناس اطمنوا هي كويسة، وإن شاء الله ترجع بيتها وشغله عن قريب، لما صحتها تتحسن أكتر وتبقى أحسن، وأنا بكلمها وبتواصل معها على طول”.

ياسمين عبد العزيز تستكمل رحلتها العلاجية في سويسرا

وكانت عبدالعزيز، قد غادرت أحد مستشفيات القاهرة، وعادت إلى منزلها، لكنها قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال علاجها بعد مشاورات بينها وبين فريقها الطبي المعالج، حيث لم يتمكّن العوضي، من مرافقتها لعدم حصوله على تأشيرة السفر حينها، عبدالعزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها في جنيف جراء مضاعفات عملية جراحية دقيقة أجرتها، ما أدى إلى مكوثها في العناية المشددة فترة قبل استقرار حالتها ومغادرتها المستشفى في ما بعد.

ومن جانبه وضع الفنان أحمد العوضي حداً للشائعات التي طالته وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في الفترة الماضية بشأن انفصالهما، حيث غادر القاهرة منذ أيام في سرية تامة، متجهاً إلى جنيف بسويسرا، لدعم زوجته ومتابعة حالتها الصحية.