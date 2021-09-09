رئيس الوزراء يتابع مشروعات قطاع الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ومسؤولى عدد من الجهات.





وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة للمشروعات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تعد إحدى آليات تطوير العمل الحكومى والإرتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا حول الموقف التنفيذى للترتيبات الخاصة بنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تناول ما تحقق فى إطار الربط الخارجى مع السنترالات المغذية للحى الحكومى، التى تسير بمعدلات جيدة، وأعمال المرافق والبنية التحتية فى مجال الاتصالات، وأعمال تركيب مكونات السنترالات والأجهزة وغرف الاتصالات، وسير العمل نحو تنفيذ تجربة البرج التشاركى، الذى يقدم الخدمات على نحو تشاركى لجميع مقدمى خدمات المحمول فى نطاق العاصمة الإدارية خارج الحى الحكومى.

وفيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، أوضح الوزير أنه تم الحصر والتدقيق لـ893 تطبيقا من 40 جهة، وجار العمل على محاكاة نقل تطبييقات عدة جهات حكومية وتهجير البيانات لتطبيق التوثيق، كما أنه يتم إعداد خطة لتهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد.

وحول موقف التطبيقات التشاركية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتهت من تشغيل واختبار كل من تطبيقات الأرشيف الرقمى، والمراسلات، ودورات العمل، على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما أنه جار إعادة الاختبارات على النسخة المحدثة من تطبيق إدارة الموارد البشرية، ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال شهر، مع استكمال منظومة تطبيق "الموارد البشرية" بعدة خدمات أخرى.

وفيما يتعلق بتطبيق الماليات مثل الأجور والحوافز، أوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لوضع آليات التكامل بين منظوةمة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، أما تطبيق التوقيع الإلكترونى، فيتم الربط مع التطبيقات التواصلية فى المشروع الإسترشادى بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتوقع الإنتهاء منه فى ديسمبر 2021.

كما تناول وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف رقمنة الوثائق الحكومية، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من رقمنة 80 مليون ورقة فى كافة مراحل المشروع، من أجمالى 300 مليون ورقة، مضيفا أنه تم الانتهاء من التشكيل النهائى لوحدات التحول الرقمى فى 43 جهة، وجار استكمال التشكيل لباقى الجهات، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تدريب 1.400 متدرب ممن سيكون عليهم مسئولية إدارة وحدات التحول الرقمى، ومستهدف تدريب 3.400 متدرب بنهاية أكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بموقف تدريب المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تدريب حوالى 33 ألف متدرب من إجمالى 38 ألف متدرب مستهدف، ومن المقرر الإنتهاء من تدريب الأعداد المتبقية بنهاية أكتوبر المقبل.