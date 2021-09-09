محافظ الإسكندرية: لن نسمح بإعلانات مخالفة تشوه المظهر الجمالى

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، كلف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى بيان، اليوم الخميس، رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات مكبرة على مدار اليوم، لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة.

ووجه الشريف باتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والحفاظ على المال العام والمظهر الحضارى والجمالى للمدينة، قائلا: "لن نسمح بأى إعلانات مخالفة تشوه المظهر الجمالى".