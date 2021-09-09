وزير التعليم العالى يستعرض قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قواعد التحويل، والتى جاءت على النحو التالى:

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، فى عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- ألا تقل النسبة المئوية لأى من المقررات التى يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمى لقبول النقل الطلاب، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

- يجب ألا يزيد عدد الساعات المعتمدة المنقولة للطالب التى درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

- ألا تقل مدة الدراسة فى الكلية المحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية "للكليات التى مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات"، وسنتان دراسيتان "بالنسبة للكليات التى مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية".

- نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنويا بالكلية.

وأوضح محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية لابد أن يقوموا بتقديم الوثائق الآتية:

• كشف درجات موثقا من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت فيها الفترة التى قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المحول منها، وذلك للطلاب المحولين من جامعات أجنبية بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التى بها الجامعة المحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المحول منها عن عام دراسى كامل.

• المحتوى الدراسى موثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

• أن تكون الجامعة المحول منها معترف بها من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

• لا يعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولا، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية على التحويل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين فى التحويل من كلياتهم، الإلتزام الكامل بكل قواعد التحويل التى أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.