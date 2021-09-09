توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، “الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته”.
وأكد الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى فى عيد الفلاح: حريصون على دعمه وتسخير كل الإمكانات لينعم بحياة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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