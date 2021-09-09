الرئيس السيسي: مصر الأهرامات وقناة السويس والسد العالي مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملاين الفلاحين

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التحية إلى الفلاح المصري في يوم عيده اليوم.
وقال حساب الرئيس الرسمي على فيسبوك "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته".
وأضاف "أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".
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