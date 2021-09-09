/649397/بمناسبة-عيد-الفلاح-الرئيس-السيسي-نسعى-لتسخير-كل-الإمكانات-اللازمة-لتوفير-حياة-كريمة-له
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة المصرية حريصة على دعم الفلاح المصري وتخسير كافة الإمكانات اللازمة له لتوفير حياة كريمة.=
الرئيس السيسي يوجه التحيه للفلاح المصرى
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" أتوجه بتحيه وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.
دوت الخليج
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.
عيد الفلاح
وتحتفل الدولة المصرية بعيد الفلاح اليوم، الذى يعد المناسبة الوطنية التى تعكس أهمية التنمية الزراعية فى تحقيق نهضة أقتصادية حقيقية وشاملة.
وتعد ذكرى 9 سبتمبر مناسبة للاحتفال بعيد الفلاح، وذلك بمناسبة ذكرى إعلان قانون الإصلاح الزراعي، وذلك بالتزامن مع وقوف الزعيم أحمد عرابي أمام الخيديوى قائلًا عبارته الشهيرة " لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًا أو عقارا".
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