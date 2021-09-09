/649384/رجال-يد-الأهلي-يختتم-استعداده-لمواجهة-الزمالك-على-لقب-السوبر-الإفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الافريقي ، والتي من المقرر أن تقام في السابعة مساء غد الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعقد طارق محروس المدير الفني لفريق «رجال يد الأهلي» محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سوف يتم تطبيقها خلال اللقاء.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي قد أعلن عن انضمام المحترف الكوبي أنخيل هيرنانديز إلى تدريبات «رجال يد الاهلي» للمشاركة مع اللاعبين خلال المباراة ، بعدما وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية والتحق بمعسكر الفريق.

محمود الخطيب

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.

ويسعى رجال يد الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعدما توج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق.

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنطلق المباراة بين الأهلي والزمالك والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بإعتبار المارد الأحمر بطل كأس الكؤوس والزمالك حاصد لقب دوري الأبطال.

مشوار الأهلي حتى كأس السوبر

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهما على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

بعثة النادي الأهلي قبل السوبر الإفريقي

وضمة بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف