«أصعب 5 سنين عدو..وباقي 2» ياسمين غيث تكشف رحلتها مع مرض السرطان

/649387/أصعب-5-سنين-عدووباقي-2-ياسمين-غيث-تكشف-رحلتها-مع-مرض-السرطان

احتفلت الفنانة ياسمين غيث بمرور 5 سنوات من رحلة علاجها مع مرض السرطان، مشيرة إلى أنه تبقى سنتين فقط وتتخلص من العلاج نهائيا، كاشفة عن معاناتها خلال الرحلة طوال الـ5 سنوات وكيف أصبحت راضية بقدر ربنا.

دوت الخليج يرصد رحلة ياسمين غيث مع السرطان

بداية رحلة ياسمين غيث مع السرطان

نشرت غيث مجموعة صور احتفالا بمرور خمس سنوات من رحلتها العلاجية من مرض السرطان، ظهرت من خلالها بفستان أحمر جذاب، حاملة لافته كتبت عليه: “5 سنوات تمكنت من الكانسر”.

ياسمين غيث تكشف معانتها مع السرطان

وعلقت ياسمين غيث على الصو، قائلة: “خمس سنين حياة على كف عفريت زي ما بيقولوا.. اللي اتقال لي إن أول 5 سنين هم أكتر وقت حرج، ولازم نتابع علشان السرطان مايرجعش، "لسة مش مصدقة، مش عارفة حصل إزاي.. وعدوا بصعوبة.. قوي.. ولسه لغاية دلوقتي بفتكر، بنهار، بحلم بكوابيس إنه رجع تاني وبصحي أصرخ وأعيط وأقول مش عايزة يحصل لي كدة تاني والنبي يا رب.. بخاف، بعمل كشف كل 6 شهور.. كل مرة نفس الإحساس ونفس الخوف موضوع مش سهل تماما”.

وتابعت ياسمين: “عدم إحساس بالأمان اللي كنت حاسة بيه زمان و واخداه for granted..كل مرة الدكتور بتاعي يقول لي ماتخافيش، لو عدا أول خمس سنين من غير ما ييجي تاني يبقي بإذن الله مش هييجي تاني...و جه اليوم ده، بعد خمس سنين، من يوم ٦/٩/٢٠١٦...اليوم اللي عرفت فيه إني عندي سرطان و اليوم اللي عملت فيه العملية و إتولدت من جديد!!”.

أزمات نفسية تعرضت لها ياسمين غيث خلال محاربتها للسرطان

واستكملت ياسمين غيث حديثها، موضحه ما مرت به من أزمات نفسية أثناء علاجها من مرض السرطان، قائلة: “عديت بإيه؟.. عديت بحزن، ألم، وقت صعب، جنان وتشتت، عدم سيطرة على مشاعري وتصرفاتي، فقدان أمل، كره، حب، فرحة، تغيير، خناق، زعل، ناس بعدت.. قوي، وناس تانية قربت، وناس قربت وبعدين بعدوا، عصبية، غضب، عدم تقبل لنفسي، أرق وعدم راحة، إحساس إني حد ماعرفوش.. اتغيرت!”.

خلاصة تجربة ياسمين من رحلتها مع السرطان

وتابعت موضحة شخصيتها الجديدة التي نمها مرض السرطان قائلة: “بقيت أقوي وواثقة من نفسي أكتر، بقيت بساعد غيري وبدي اللي حواليا أمل!.. حبيت كل حاجة أكتر من الأول ومسكت في الحياة أكتر وابني روح قلبي كان أملي إني أكمل وأعيش علشان ماكنتش قادرة أقبل فكرة إني ماشوفوش بيكبر”.

عامين يفصل ياسمين غيث عن انتصارها على مرض السرطان

وأشارت غيث بأنه فقط عامين اذ مرو بسلام ستنتهي رحلتها مع مرض السرطان، فقالت: “ألف حمد وشكر ليك يا رب عدد كل حاجة خلقتها، ماهما شكرتك وحمدتك وعملتلك، عمره ما هيبقى كفاية! شكراً إني لسه عايشة وبعافر.. شكراً على أكبر نعمة في حياتنا، اللهم ديم علينا جميعاً يا رب نعمة الصحة، أصعب 5 سنين عدوا، فاضل 2 علشان أخلص بقية علاجي.. أيوه علاجي لمدة 7 سنين”.