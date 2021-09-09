/649394/حاصلة-على-دبلوم-تجارة-اعترافات-سمكرية-البني-آدمين-بشأن-إيهام-العملاء-للعلاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية، في إلقاء القبض على ولاء محمد، شهرتها سمكرية البني آدمين، كما ضبط القوات 4 أجهزة علاج طبيعي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سمكرية البني أدمين

النصب على المتهمين

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن سمكرية البني آدمين، تمارس النصب على المواطنين، بالادعاء بقدرتها على علاجهم بالعلاج الطبيعي من مشاكل الفقرات في العمود الفقري على غير الحقيقة، وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت أيضًا التحريات أن سمكرية البني آدمين، أوهمت السيدات والفتيات بعلاج ألم الظهر والعمود الفقري، خلال جلسات العلاج معهم في مقر خصصته كعيادة في مدينة نصر مثلما كان يفعل سمكري البني آدمين.

وتابعت التحريات أن سمكرية البنى آدمين ولاء محمد أقرت خلال مواجهتها بارتكاب كافة الجرائم التي تم ضبطها بسببها، ولم تنكر، وعلى إثر ذلك أحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

اعترافات سمكرية البني آدمين

قبل أن تداهم الأجهزة الأمنية المقر الخاص به وتغلقه، وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة المعروفة بـ «سمكرية البني آدمين»، حاصلة على دبلوم تجارة، وأنها أنشأت مركزا طبيا للعلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص في مدينة نصر أول بالقاهرة، وقيامها بالنصب على المواطنين بادعاء قدرتها على العلاج الطبيعي لفقرات العمود الفقري والقيام بمهام طبيبة بالرغم من عدم حصولها على أي مؤهلات علمية طبيبة.

وداهمت الأجهزة الأمنية مركز العلاج الطبيعي الذي تملكه «سمكرية البنى آدمين»، وضبطت الأجهزة الأمنية أيضًا العلاج الطبيعي التي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء فضلا عن دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي.