فيديوجراف- هيومن رايتس ووتش.. سنوات من الكذب والتضليل

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" سنوات الكذب والتضليل لهذه المنظمة. حيث طالبت عدة مرات بعدم محاكمة الإرهابيين رغم ما اقترفوه من مذابح فى حق المصريين، كما دافعت عن جماعة الإخوان الإرهابية وداعش وغيرها من المنظمات المتطرفة، وحصلت على معلوماتها المغلوطة من الإرهابيين ثم هاجمت بها الدول العربية.

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