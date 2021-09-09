رسمياً .. بيراميدز يعلن انضمام فخر الدين بن يوسف لصفوف الفريق

/649398/رسميا--بيراميدز-يعلن-انضمام-فخر-الدين-بن-يوسف-لصفوف-الفريق

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

بدأ اللاعب مسيرته الرياضية منذ سن الثامنة، فقد كان ينشط ضمن أصناف الشبان للملعب التونسي. ولكنه إثر خلاف مع أحد المدربين غادر هذا الفريق في اتجاه النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم.

جذب فخر الدين انتباه المشرفين على النادي الرياضي الصفاقسي فسعوا إلى انتدابه، وبذلك انضمّ إلى هذا الفريق منذ صائفة 2011 موقعا معه عقدا مدته 5 سنوات.

برز فخر الدين بسرعة مع شبان النادي الصفاقسي، فتم إلحاقه بصنف الأكابر حيث افتك مكانه سريعا، وأصبح بسرعة من العناصرة المؤثرة في الفريق التي قادته إلى الظفر ببطولة تونس وبكأس الاتحاد الأفريقي سنة 2013. وقد أدى مردود بن يوسف اللافت إلى فوزه بلقب أفضل لاعب تونسي لسنة 2013.

دعي اللاعب للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي تواصل بروز فخر الدين مع النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب على حد السواء، ولكن انسحاب فريقه من المنافسة على لقب رابطة الأبطال الإفريقية سنة 2014 من الدور نصف النهائي عمق رغبته في الخروج من تونس لعيش تجربة أوروبية مع إحدى الفرق التي بقيت تتابعه لمدة طويلة.

وفي جانفي 2015، التحق فخر الدين بنادي متز الفرنسي الناشط في الدرجة الأولى

مبارة الذهاب في الدوري المصري بين بيراميدز والمحلة

أقيمت مبارة ذهاب في الدوري المصري الممتاز بين بيراميدز وغزل المحلة في الجولة ال 17 المؤجلة خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبدأت المبارة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً، وأقيمت مبارة على ستاد غزل المحلة، حيث تم إذاعة المبارة علي قناة أون تايم سبورت وان، وقام بتعليق علي المبارة هو المعلق أيمن الكاشف.

نتيجة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

اكتسح فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، فريق مصر المقاصة بخماسية ، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح إبراهيم عادل الأهداف، بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، ثم أحرز محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15، ثم سجل اسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة الـ 38، وختتم أهداف الشوط ابراهيم عادل، بعد تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ 39، ثم سجل عبدالله السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 65.