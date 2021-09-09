/649400/تفاصيل-القبض-على-المتهم-بسرقة-خزينة-صاحب-فندق-بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات ما تبلغ إلى خدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، من مسئول بالفندق بإكتشاف «صاحب الفندق»، فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية «عملات أجنبية».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف ملابسات ماتبلغ إلى الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى

جهود فريق البحث المشكل

نتج عن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من « صاحب شركة رحلات وفنى حاسب آلى يعمل بنفس الفندق»، مقيمان في القاهرة».

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على المتهم الأول داخل منزله وبحوزته «مبالغ مالية عملات أجنبية»، وأتضح عدم تواجد المتهم الثانى بمنزلة، وبتفتيش منزل الثانى، تم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية، وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق ، إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث إتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب صاحب الفندق ، وكذا الأدوات المستخدمة.

كما نجح في إصطناع مفتاح للباب الخارجى للمكتب وفـى وقت سابق لإرتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب صاحب الفندق وبتاريخ الواقعة، قام بتمكين الثانى من الدلوف إلى فندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة.