ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة 36

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس الجوية فى مختلف المحافظات، لتحديد أوقات الخروج ونوعية الملابس التى تناسب حالة الجو.

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبيًا على مختلف أنحاء الجمهورية، وشديدة الحرارة فى المناطق الجنوبية.

دوت الخليج

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم ستكون مائلة إلى الروطوبة فى معظم المدن والمحافظات الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر وسفاجا.

درجات الحرارة فى المحافظات

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة فى معظم الأنحاء الجنوبية من مصر، خاصة فى محافظات جنوب سيناء، وأسيوط وأسوان، وأسوان وقنا والمنيا.

ودرجات الحرارة اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، فى المحافظات ستكون فى القاهرة 36 للعظمي و25 للصغرى، وطنطا 35 العظمي 24 الصغري درجة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة فى محافظات الصعيد

أما بالنسبة لوادي النطرون ستكون العظمى 34، و26 للصغرى، والإسكندرية: 31 للعظمي وستكون للصغرى 26.

وبالنسبة لشبين الكوم ستكون العظمى 36، و26 درجة للصغرى، بينما دمنهور ستكون 33 للعظمي و25 درجة للصغرى.

هذا ولا تزال درجات الحرارة المرتفعة مستمرة لنهاية الاسبوع وفقًا لما جاء فى منشور لهيئة الأرصاد الجوية، الذى أكدت على ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها غدًا.