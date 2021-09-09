/649403/في-عيده-69-تامر عبدالقادر-تنمية-الريف-دليل-كبير-على-اهتمام-القيادة-السياسية-بالفلاح-المصرى

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصرى يعيش الآن أزهى عصوره، حيث تهتم القيادة السياسية اهتماما بالغا بالقطاع الزراعى، وتعتبر أن تنميته ترتبط بصورة كبيرة بالأمن القومى.

تنمية الريف دليل كبير على اهتمام القيادة السياسية بالفلاح المصرى

ولفت عبدالقادر، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى، تكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر تولى اهتمامها الأكبر بالقطاع الريفى لتقديم الحوافز اللازمة لأهل الريف، ومعاونتهم على مواجهة الصعوبات البالغة التى تقف حائلا بينهم وتطوير القطاع الزراعى، كاشفا أن الرئيس السيسى، يسهم من خلال المبادرة فى تحسين أحوال المواطن الريفى وتطوير الخدمات الموجهة للريف.

وأوضح عبدالقادر، أن الحكومة توجه إمكانياتها لتنفيذ المشروعات التنموية القومية فى الريف ليعود إلى سابق عصره منتجا ومصدرها للحضر، مشيراً إلى أن هذا يأتى بالتزامن مع حزمة الإجراءات التحفيزية التى تم توجيهها للعاملين بالقطاع الزراعى، ومنها تطبيق نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، على العاملين في القطاع الزراعى، بالإضافة إلى إصدار قانون النقابة المهنية للفلاحين والتى تنظم القطاع الزراعى وتقدم التيسيرات الملائمة للعاملين بالقطاع الزراعى.

وأضاف النائب تامر عبدالقادر، أن مشروع تنمية الريف الذى يتم تطبيقه حاليا ومشروع استصلاح ١.٥ مليون فدان تعد أبلغ الأدلة على اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى، خاصة وأن طبيعة مصر وأساسها دولة زراعية، وأن التنمية والتقدم انطلقت من الريف والقطاع الزراعى، وأشار إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بالريف المصرى ستجعله جاذبا لأبنائه وستخلق بيئة استثمارية جديدة كانت قد غابت عن الريف خلال العقود الماضية.

وقدم النائب تامر عبدالقادر، التهنئة، للفلاح المصرى، وفلاح الوادى الجديد بصورة خاصة بمناسبة عيد الفلاح، موضحا اهتمام الحكومة بتحسين أحوال المزارعين فى المحافظات الحدودية، حفاظا على الأمن القومي المصرى، وتحسين الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعى .