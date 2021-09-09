منال هلال: دخول البضائع طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية فوائده عديدة للإقتصاد المصري

/649399/منال-هلال-دخول البضائع طبقا-للمعايير-والمواصفات-الأوروبية-فوائده-عديدة-للإقتصاد-المصري

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجودة هي كلمة السر للنجاح والتقدم في الوقت الحالي مشيرة إلي أنه ومع تعدد المنتجين وكثرة المنتجات المتاحة في الأسواق العالمية، أصبحت الجودة هي المعيار الفاصل الذي يميز المنتج المتميز من المنتج السيئ الذي يعود بالضرر على طالب الخدمة.

دخول البضائع طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية فوائده عديدة للإقتصاد المصري

واوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة منال هلال في تصريحات لتحيا مصر إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أي بضائع، إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية هو أمر يعود بالنفع الإيجابي المباشر على الإقتصاد المصري ، وذلك لأن هذه المنتجات إما تستخدم في صناعات تحويلية أو تكميلية لصناعة منتجات أخرى أو تستخدم لأداء خدمات من شأنها تحسين جودة الحياة وتنمية الإقتصاد وبالتالي فإن كانت جودة البضائع عالية ، فهذا من شأنه تحسين عملية النمو الإقتصادي بشكل متكامل .

واكدت هلال علي أنه لم تعد الجودة رفاهية ، بل أصبحت ضرورة ملحة فالمنتج عالي الجودة قد تم تصنيعه ليحقق الهدف المرجو منه على النحو الأمثل وبافضل التكاليف ، قائلة : وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المنتج عالي الجودة مرتفع التكلفة ، فإن التطور التكنولوجي والتقدم الكبير الذي حدث في آليات الإنتاج النظيف والمستدام قد أتاح الان منتجات بجودة عالية يتم تصنيعها بأفضل الإسعار ودون إهدار للموارد وبأقل تأثير على البيئة .

وأشارت النائبة منال هلال إلي أن انتشار المنتجات عالية الجودة المصنعة طبقاً لأفضل المواصفات القياسية هو أمر من شانه تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق النمو الإقتصادي والشمول المجتمعي وتحافظ على البيئة وتعمل على إزدهارها.