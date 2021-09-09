ضبط سيدة تستولى على أموال عملاء البنوك

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس،في القبض على سيدة تستولى على أموال عملاء البنوك ببطاقات مزورة بمصر القديمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سيدة أستولت على أموال عملاء البنوك

تفاصيل الواقعة

وكانت تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حول تعرض البنك لواقعة احتيال والاستيلاء على مبلغ مالى من حساب أحد عملاء البنك من خلال قيام إحدى السيدات باستخدام بطاقة رقم قومى "مزورة" فى إجراء عملية السحب.

منتحلة صفة سيدة أخرى

الاستيلاء على أموال العملاء وأكدت معلومات وتحريات الإدارة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "لها معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامي فى تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك، وذلك عن طريق إصدارها بطاقة رقم قومى "مزورة" منتحلة صفة سيدة أخرى، ونجحت في سحب مبلغ مالى من حساب عميل بالبنك بموجب توكيل "مزور" ممهور بخاتم مقلد. وعقب تقنين الإجراءات.

وتم القبض على المتهمة أثناء ترددها على البنك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعثر بحوزتها على (بطاقة رقم قومى تحمل صورتها عليها بيانات سيدة أخرى "مزورة" – توكيل "مزور" للمتهمة باسم الصفة المنتحلة فى التعامل على حسابه البنكى على غير الحقيقة).

اعترافات المتهمة

بمواجهتها أمام جهات التحقيق، بما نتج عنه الضبط أعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه كما إعترفت بإرتكابها واقعتين بذات الأسلوب وقامت بالإستيلاء على مبالغ مالية من حساب عملاء البنوك بالإشتراك مع أحد الأشخاص، وهو الذى يقوم بتزوير البطاقات والتوكيلات والإتفاق معها على التعامل مع الحسابات للاستيلاء على ما بها من أموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.