/649407/بعد-إنضمامه-إلي-بيراميدز-تعرف-على-أرقام-واحصائيات-فخر-الدين-بن-يوسف

أعلن نادي بيراميدز منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإسماعيلي مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللاعب قد أعلن مؤخراً رحيله عن صفوف الدراويش بعد إنتهاء عقده بسبب الازمات الماليه والإداريه داخل نادي الإسماعيلي.

وشارك فخر الدين بن يوسف مع الدراويش خلال الموسم الماضي في 32مباراه تمكن من خلالها من تسجيل 11هدفاً وصناعة هدفين.

أرقام فخر الدين بن يوسف

لعب الروج التونسي فخر الدين بن يوسف 42مباراه دوليه سجل خلالهم 6اهداف

كما حقق بن يوسف لقب الدوري التونسي مع الترجي وأيضاً تمكن من تحقيق لقب الدوري التونسي مع الصفاقسي التونسي، ولعب في الدوري السعودي مع نادي الاتفاق، والدوري الفرنسي مع نادي ميتز، ودوري الدرجه الثانيه مع النجم الأوليمبي.

ومن المقرر أن يظهر النجم التونسي في تدريبات بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة استعداداً لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021_ 2022.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

بدأ اللاعب مسيرته الرياضية منذ سن الثامنة، فقد كان ينشط ضمن أصناف الشبان للملعب التونسي. ولكنه إثر خلاف مع أحد المدربين غادر هذا الفريق في اتجاه النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم.

جذب فخر الدين انتباه المشرفين على النادي الرياضي الصفاقسي فسعوا إلى انتدابه، وبذلك انضمّ إلى هذا الفريق منذ صائفة 2011 موقعا معه عقدا مدته 5 سنوات.

برز فخر الدين بسرعة مع شبان النادي الصفاقسي، فتم إلحاقه بصنف الأكابر حيث افتك مكانه سريعا، وأصبح بسرعة من العناصرة المؤثرة في الفريق التي قادته إلى الظفر ببطولة تونس وبكأس الاتحاد الأفريقي سنة 2013. وقد أدى مردود بن يوسف اللافت إلى فوزه بلقب أفضل لاعب تونسي لسنة 2013.

دعي اللاعب للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي تواصل بروز فخر الدين مع النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب على حد السواء، ولكن انسحاب فريقه من المنافسة على لقب رابطة الأبطال الإفريقية سنة 2014 من الدور نصف النهائي عمق رغبته في الخروج من تونس لعيش تجربة أوروبية مع إحدى الفرق التي بقيت تتابعه لمدة طويلة.