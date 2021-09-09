عمرو دياب وشيرين رضا يثيران الجدل بعد تجاهلهم خطبة ابنتهما نور

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شاركت نور عمرو دياب ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، الجمهور منذ أيام بمجموعة صور تكشف بهم عن طلب خطيبها الزواج منها على الطريقة الأجنبية.

دوت الخليج يرصد تجاهل عمرو دياب وشيرين رضا لخطبة ابنتهما

وبعد إعلان نور بساعات عن خطبتها، انقلبت السوشيال ميديا بحثا عن تهنأة أهلها سواء والدها عمرو دياب أو من والدتها شيرين رضا، وبعد بحث وترقب كثير من الجمهور بدأو في التساؤل حول سبب تجاهلهما للحدث الذي يعد الأهم لأي والدين وهو رؤيت أولادهم في عش الزوجية.

الجمهور يفسر تجاهل عمرو دياب وشيرين رضا تهنأة ابنتهما بعدم رضائهم عن الخطوبة

وسرعان ما فسر الجمهور تجاهل عمرو دياب وشيرين رضا تهنئة ابنتهما نور بخطبتها بعدم رضائهما واعتراضهما على الخطبة، لكنهما من الأساس قليلا الحديث عن علاقتهما بابنتهما، خصوصا عمرو دياب الذي يتحدث نادرا عن أعماله الفنية والعائلية، ويمن أن يكون هذا السبب الأساسي لتجاهلما هذا النبأ.

جنا عمرو دياب تهنأ شقيقتها نور بخطبها

ولم تكن سوى جنا شقيقة نور عمرو دياب التي اهتمت بتهنأة شقيقتها من خلال التعليق على ما نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فقالت: “احبك كثيرا”.

نور عمرو دياب تكشف طلب خطيبها الزواج منها

نشرت نور عمرو دياب صور لخطيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، ظهر بها جالسا على ركبيته وفي يديه خاتم، وعلقت نور عليها قائلة: “أحبك، كنت أعتقد أنها جلسة تصوير عادية، لكن فاجأني حب حياتي بطلب”.

عمرو دياب ينشغل بخط أزيائه متجاهلا خطبة ابنته

الجدير بالذكر أنه انشغل عمرو دياب عن خطبة ابنته نور بطرح أول كوليكشن من خط أزيائه الجديد الذي يحمل اسم «34» عبر شركة أمازون، لتصبح جاهزة للبيع من الأن، اذ أنها تمثل مشاركة الفنان عمرو دياب الأولى في عالم الموضة، وتضم تشكيلة مميزة من الأزياء العصرية والمنتجات الجلدية والنظارات وغيرها من الإكسسوارات والمنتجات التي سيتم الكشف عنها قريباً، وتعد هذا التعاون الثاني لعمرو دياب مع شركة أمازون بعد إطلاق العطر الخاص به.

نور عمرو دياب

يشار إلى أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى للمطرب عمرو دياب والوحيدة من زوجته السابقة شيرين رضا، وسبق أن غنا لها أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة، وتعيش في إنجلترا وتهتم بالموسيقى وأيضا الأزياء، وتتحدث 3 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.