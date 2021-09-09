/649409/جلسة-حاسمة-بين-النقاز-وعضو-مجلس-الزمالك-تفاصيل

عقد اليوم حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي التونسي من أجل حسم ملف انتقاله للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللاعب عقد جلسة من قبل مع مسؤولي النادي الأبيض لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن الانتقال للفريق في الفترة الحالية.

ويرحب الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون بعودة اللاعب لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، موضحا أن الفريق يحتاج لخدمات النقاز، وسيكون اللاعب إضافة للفريق.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حصول الجميع على لقاح كورونا في إطار خطة الجهاز الطبي التي يطبقها للتعامل مع فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الحديث مع الإدارة بشأن ضم مهاجم أجنبي جديد في الفترة الحالية.

أتي ذلك ترقبا لسير المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز ظهير الترجي السابق وعودة محمد أوناجم لاعب الفريق الذي انتهت إعارته للوداد، خاصة وأنه في حالة عودة الثنائي فلن يتواجد مكان لضم أي لاعب أجنبي في ظل تواجد بن شرقي والمثلوثي والجزيري.