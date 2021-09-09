/649411/بعد-الاجتماع-بمحافظ-بور-سعيد-مستقبل-وطن-تقنين-وضع-أصحاب-الوحدات-الإدارية-بفاطمة-الزهراء-مقابل-إيجار-شهري

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، عن أن اجتماعهم مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بشأن موقف الوحدات السكنية بمنطقة فاطمة الزهراء في حي الضواحي، وعرض شكاوى المواطنين بهذه المنطقة، أسفر عن عن تقنين وضع أصحاب الوحدات السكنية بمنطقة فاطمة الزهراء الإدارية مقابل إيجار شهري.

تقنين وضع أصحاب الوحدات الإدارية بفاطمة الزهراء مقابل إيجار شهري

والتقت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، بكامل نوابها: "النائب عادل اللمعي - رئيس الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، ودكتور محمود حسين - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دكتور عاطف علم الدين - عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب حسن عمار، عضو مجلس النواب"، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشه، مدير الإسكان بالمحافظة، لمناقشة عدد من شكاوى مواطني منطقة فاطمة الزهراء بشأن الحصر الجاري بالمنطقة.

وأوضحت الهيئة البرلمانية، أن المحافظ أصدر تعليماته بتقنين أوضاع أصحاب الوحدات السكنية الإدارية دون الوفاة بوضع إيجار شهري للوحدة قائلاً: "محدش هيترمي في الشارع"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي استثناءات للمقتحمين أو من تم تخصيص لهم وحدات سكنية قبل ذلك من المحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، موقف الوحدات السكنية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي بعد إنتهاء اللجنة التي تم تشكليها لحصر كافة الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية التي شهدت المرور علي كافة العمارات بالمنطقة، حيث توجد العديد من الحالات قد حصلت على أكثر من وحدة سكنية من المحافظة قبل ذلك، بالإضافة إلى المقتحمين، والذين اشتروا وحدات إدارية للوفاة وصاحبها متوفي منذ سنوات عديدة.

وتؤكد الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، أنها ستظل تعبر عن نبض الشارع البورسعيدي، وعرض كل مشاكل المواطنين والسعي لحلها مع التنفيذيين وخاصة المشاكل التي تتعلق بالإسكان الذي يعد أذ ذيحدى أساسيات الحياة للأسرة المصرية.