/649413/بالصور-متابعة-النائب-محمد-عبد-العزيز-أزمة-العقار-المنهار-بشبرا-الخيم

تابع النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وكيل لجنة حقوق الانسان أزمة العقار المنهار بشارع الأمير شبرا المحطة بشبرا الخيمة حيث تم التواصل مع كافة الجهات المعنية وجاري اتخاذ كل الاجراءات اللازمة.

وتم التواصل مع السيد اللواء مدير أمن القليوبية وتم تحرك الحماية المدنية والسيد الدكتور وكيل الصحة بالقليوبية وهيئة الاسعاف وطوارئ الغاز ورئيس حي غرب شبرا الخيمة وجاري رفع الأنقاض.

وتوجه النائب محمد عبد العزيز بخالص العزاء لأسرة الأستاذ علاء دبش المحامي الذي توفاه الله في الحادث الأليم سائلا الله للفقيد الرحمة ولأسرته وذويه الصبر والسلوان”.

هذا ونشر موقع دوت الخليج كشف حساب للنائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني .

الجلسات العامة

حضر النائب محمد عبد العزيز ،عضو مجلس النواب، خلال دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب، 11 جلسة عامة ، إضافة إلى استخدام 2 من الادوات الرقابية منها طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن انتشار القمامة بشبرا الخيمة وسط غياب الرقابة المحلية ، وآخر بشأن عدم انتهاء الشركة المنفذة لتجديد نفق ناصر بشبرا الخيمة واستمرار تسريب المياه.

الزيارات الميدانية

كما شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، فى 4 زيارات ميدانية و3 زيارات رسمية إضافة إلى حضور 12 اجتماعا للجان النوعية ،و 2 من الندوات والفعاليات.