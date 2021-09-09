/649414/تحت-رعاية-الرئيس-السيسي-محمد-عبد-العزيز-يشارك-في مؤتمر-إطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

يشارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان.

وتعد الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة جدا للأمام في يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث تشمل الاستراتيجية الأولى خطة الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان على مدار ٥ سنوات ٢٠٢١- ٢٠٢٦ في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.

هذا ونشر موقع دوت الخليج كشف حساب للنائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني .

الجلسات العامة

حضر النائب محمد عبد العزيز ،عضو مجلس النواب، خلال دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب، 11 جلسة عامة ، إضافة إلى استخدام 2 من الادوات الرقابية منها طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن انتشار القمامة بشبرا الخيمة وسط غياب الرقابة المحلية ، وآخر بشأن عدم انتهاء الشركة المنفذة لتجديد نفق ناصر بشبرا الخيمة واستمرار تسريب المياه.

الزيارات الميدانية

كما شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، فى 4 زيارات ميدانية و3 زيارات رسمية إضافة إلى حضور 12 اجتماعا للجان النوعية ،و 2 من الندوات والفعاليات.