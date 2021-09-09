أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم وغدا.. طالع التفاصيل كاملة

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تشهد محافظة القاهرة اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، وعلى حسب ما توقعته هيئة الارصاد الجوية فإن درحات الحرارة ستعاود الانخفاض الأيام المقبلة بداية من الغد.

أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم وغدا بالمحافظات دوت الخليج هذا وتشهد الرياح حالة نشاط فى جنوب البلاد والصحراء الغربية، وذلك بما يقل الشعور بحرارة الجو، كما ستكون مثيرة للرمال. ومن المتوقع ان تشهد 4 محافظات على الساحل الغربي وأقصي شمال الدلتا سقوط أمطار خيفة. وتعد المحافظات الاعلي في درجات الحرارة اليوم هي أسوان بدرجة حرارة 43 درجة. وتكون أقل درجة حرارة عظمي 30 درجة فى مطروح والسلوم جسب تتوقعات الطقس اليوم. ونرصد درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم خلال التقرير التالي: القاهرة 36- 25 أسوان 43-28 إدفو 43-28 أبوسمبل 43-28 الفيوم 36-25 الأقصر 42-27 سيوة 36-24 درجة أسيوط 38-23 المنيا 38-22 بني سويف 37-25 شلاتين 42-29 حلايب 35-28 الوادي الجديد 42-28 قنا 40-27 سوهاج 39-26

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